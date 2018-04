Tipphetked: Kalev/Cramo jõud Astanast üle ei käinud

Kalev/Cramo läks kohtumisele vastu kaheksa mängijaga, sest laatsaret täienes ka Bojan Suboticiga, keda mängule üles ei antudki. Postimehe andmetel segab Suboticit seljavigastus, mis on praegu suisa nii hull, et mehel on raske käiagi. Nõnda ei sõitnud montenegrolane ka Kasahstani, kuigi vahetult enne lennukile minekut käidi ka arstide juures.