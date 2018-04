Inglismaa karikafinaalis kohtuvad Chelsea ja Manchester United

Avavärava autorile Giroud'le näib Inglismaa karikasari eriti hästi sobivat. Ta on karjääri jooksul võistlussarjas mänginud 26 matši ning löönud 15 väravat ja andnud 7 väravasöötu. Morata aga tõestas taaskord, et on õhuvõitluses klass omaette. Ta on sel hooajal löönud peaga juba üheksa väravat.