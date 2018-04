Eesti jalgpalliliigas löödi kohtunikku rusikaga näkku

Postimehe andmetel oli lööjaks 39-aastane keskkaitsja Alvin Kuuskmäe. Soccerneti meeskonna esindaja Päärn Volk kinnitas, et see vastab tõele.

«Miks see täpselt juhtus, teab vaid mängija ise. Tema sõnade järgi oli mõni minut varem teenitud hoiatuskaart ebaõiglane ning kui ta antud olukorras taas kollase kaardi teenis ja sellega ka punase, lõi tal silme ees mustaks ning ei kontrollinud enam ennast. Klubi taunib säärast käitumist täielikult ning sellisel käitumisel ei ole mänguväljakul ega ka mujal absoluutselt mingit õigustust. FC Soccernet vabandab kannatada saanud kohtuniku ees,» ütles Volk ja lisas, et klubi poolt mängijale määratavast karistusest antakse jooksvalt teada.

Pakri võitis kohtumise 2:1 tänu Anatoli Romanovski kahele tabamusele. Pakri jaoks oli tegu hooaja teise võiduga kolmest mängust. Soccernet on kaotanud kõik kolm matši.

Võib juhtuda, et Soccernetile määratakse juhtunu tõttu jalgpalliliidu poolt tehniline kaotus või mingi muu distsiplinaarkaristus. Postimees on võtnud ühendust Eesti Jalgpalli Liiduga, et küsida juhtunule nendepoolset kommentaari.