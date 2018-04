#15 Madis Soodla, 20a

Keskmised (2 mängu): viibis kokku väljakul 32 sekundit



Hinne «3-». Duo Tass-Soodla näitas paraku väga tabavalt Eesti korvpalli valukohtade suunas. Noored ja andekad mängijad on justkui olemas, aga veri-ninast-välja suhtumine puudub. Soodla osas on Kairys juba kõik olulise ära öelnud: «Meil on olemas treenerid, kes teda abistaksid, kui ta seda ise veel rohkem välja näitaks. Ta peab ise kogu aeg tõestama, et tahab areneda. Seda jääb väheks.»