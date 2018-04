Kohtuniku lööjaks oli Soccerneti mängija Alvin Kuuskmäe, kes arvati täna kordasaadetu eest Soccerneti meeskonna ridadest välja. «Oleme klubi alustaladega alates eilsest õhtust arutanud eileõhtusel liigamängul asetleidnud kahetsusväärset vahejuhtumit ja kuidas selle valguses meeskonnana edasi minna. Otsustasime, et peame õigeks reegleid rikkunud mängija meeskonna nimekirjast välja arvata, sest säärane teguviis on lubamatu ning ta on sellega oluliselt kahjustanud klubi mainet,» teatas FC Soccernet Facebookis.