Vigastada saanud Janar Mägi aitas Aue väljalangemistsoonist eemale

Bundesligas pidid eestlaste tiimid kaotustega leppima. Põlvevigastust raviva Mait Patrailita kaotas TSV Hannover-Burgdorf liider Rhein-Neckar Löwenile 23:26 (13:14) ning pudenes kuuendaks. Valusa 28:29 (12:13) kaotuse said Dener Jaanimaa ja TuS N-Lübbecke, jäädes alla tabeli viimasele Ludwigshafeni Die Eulenile. Lõpukolmik, kust kaks langeb välja, on nüüd järgmine: N-Lübbecke ja TV 05/07 Hüttenberg 12 ning Die Eulen 11 punkti.

Mägi: loodan, et saan enne Saksamaalt lahkumist veel lammutada

«Pühapäeval kukkusin 28. minutil õnnetult haigele seljale ja ei julgenud edasi mängida,» selgitas Mägi piirdumist avapoolajaga. «Taheti küll süsti teha, aga ma ei soovinud riskida – kui disk uuesti välja tuleks, oleks pahasti. Kahju muidugi, et nii läks, olin heas hoos. Usutavasti oleks kümme või enamgi ära visanud, aga tähtsam oli, et meeskond võitis.»

Aue paikneb 22 punktiga 16. kohal, vahe esimesena joone all oleva Jaanimaa endise koduklubi ThSV Eisenachiga rebenes kolmele punktile, ent mängida on kuus vooru. «Selle nädala neli punkti tulid puhtalt kaitse pealt, tiim oli nii hea! Peame viimasest kuuest mängust veel kuus punkti võtma, sellest peaks piisama,» uskus hiljuti 31-aastaseks saanud Mägi.

HC Kehra kasvandikust vasaksisemine mängib Aue särgis juba kaheksandat aastat, ent tunnistas: «Tegu on mu viimase hooajaga Saksamaal, ehkki mul oli endapoolne optsioon lepingut pikendada ning klubi seda sooviski. Tunnen siiski, et pean edasi liikuma – pikemas plaanis mu tervis sellise liiga koormusele vastu ei pea. Loodan, et selg laseb viimased kuus mängu lammutada, siis saaks hea tundega lahkuda.»