Tippvõitleja Vorovski ristab kindad maailmaklassiga, Moisar ei väsi ja astub taas võitlusse!

K-1 võitleja Vorovski viimane lahing leidis aset maailma ühe populaarseima võitlusspordiürituse Glory ringis. Oktoobri lõpus tegi Eesti võitleja suursarjas debüüdi Prantsusmaal Lyonis ning näitas, et kuulub maailma absoluutsesse tippu. Debüüt kodupubliku ees võidelnud prantslase Yassine Ahagganiga lõppes küll ülinapi lüüasaamisega (neli kohtunikku andsid napi võidu vastasele, üks kohtunik võidu Vorovskile), kuid Vorovski esitus miljonite pealtvaatajate ees tõestas, et hetkel ei ole ükski teine Eesti võitlussportlane võimeline sellisel tasemel nii tugevat konkurentsi pakkuma.

Nagu Number One Fight Show puhul tavaks, pole Vorovski vastased kunagi kergete killast - vastupidi, viimastel kordadel on ürituse peaesineja pidanud vastamisi astuma mitmete endise- ja praeguste tiitliomanikega. Nii ka seekord - Vorovski vastaseks 18. mail on Tondiraba jäähallis türklane Erutgrul Bayrak.

25-aastase Bayrak'i näol on tegemist kuni 86-kilogrammiste World Fighting League'i maailmameistriga, kelle saavutusi on saanud jälgida võitlusspordisõbrad nii Eurospordist kui teistelt telekanalitelt.

Mertensi näol on tegemist samuti väga aktiivse võitlussportlasega, kelle viimased lahingud on aset leidnud just Euroopas. Mees on võidelnud Prantsusmaal, Itaalias ja mujal ning võitnud publikute südameid hulljulge rünnakuga. Vastaste ründav stiil aga just sobibki Moisarile, keda pole veel kunagi nähtud ringis taganemas.