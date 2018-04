Ukraina mängis 1999–2007 MMi kõrgeimal tasemel ehk kuulus maailma 16 tugevama hokikoondise sekka. Seejärel on MM-turniirid lõpetatud kohtadel 19.–23., aga siiski on tegu selgelt tugevaima koondisega, kelle Eesti on suutnud viimastel aastatel alistada. Viimane võit, mille väärtus umbes samaväärne, jääb 2007. aastasse, kui MMil suudeti lisaaja järel alistada 4:3 Prantsusmaa.