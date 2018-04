CASi otsus andis Venemaa-vastasele dopinguvõitlusele valusa hoobi

Pyeongchangis lubati startida vaid dopingust puhastel sportlastel. Venemaa esitas ROKile taotluse 500 sportlase osas, aga olümpiamängudele lubati neist 169. Lisaks tühistati paljude sportlaste tulemused Sotši olümpiamängudel ning need, keda ROK süüdistas seotuses Sotši taliolümpiamängude dopinguskeemiga, said ka eluaegse olümpiakeelu.

Neist 42 sportlast kaebasid otsuse CASi ning 28 said spordikohtult ka õiguse, sest CAS teatas, et sportlase osas puuduvad tõendid dopingureeglite rikkumisest. Kõigi nende sportlaste võistluskeelud tühistati, ühtlasi jäid alles nende võidetud medalid ning tulemused Sotši olümpial.

Ühtlasi teatas CAS, et vilepuhuja Grigori Rodtšenkovi väited on kaheldavad, mis omakorda võib pea peale pöörata senise dopinguvastase võitluse. Nimelt tõi just Rodtšenkov Sotši olümpia dopinguskeemi avalikkuse ette ning ROK ja Rahvusvaheline Antidopinguagentuur (WADA) on toetunud eelkõige tema ütlustele.