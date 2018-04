Rootsi koondise peatreener välistas Zlatani osalemise MMil

Viimasel ajal on palju räägitud sellest, et 36-aastane Ibrahimovic tuleb Rootsi koondisele maailmameistrivõistlustele appi, kuid Anderssoni sõnul on see välistatud. Kui korra juba loobud, siis enam tagasiteed ei ole.

«Ibrahimovic loobus rahvuskoondise esindamisest. Ta polnud pärast 2016. aasta Euroopa meistrivõistlusi enam meeskonnas,» rääkis Andersson väljaandele TYC Sport. «Ma austasin tema otsust. Kui sa loobud, siis minu hinnangul sa ei peaks tagasi tulema. Ibrahimovic pole mulle helistanud, kuid kindlasti ta ei kuulu MMi plaanidesse,» lisas juhendaja.

Ibrahimovic on varem öelnud, et MMil mängimine seisab vaid tema taga. «Ma igatsen Rootsi koondist. Kui ma midagi tahan, siis ma seda ka teen,» sõnas Ibrahimovic hiljutises intervjuus. «Eks näis, sest tegu on keerulise küsimusega. Ma tunnen, et kui ma suudan hästi mängida, võin koondisesse naasta,» ütles äsja Los Angeles Galaxysse siirdunud ründaja.

Rootsi koondise varuväravavaht Karl-Johan Johnsson on rääkinud, et Ibrahimovici naasmine rikuks meeskonnavaimu. «Oleme praegu mänginud meeskondlikult. Zlatan on aga persoon, ta on mängijana individualist. Kogu mäng peab käima tema ümber. Ilma temata mängime meeskondlikumalt,» selgitas Johnsson.