Statistikapomm: 7 põnevat fakti Liverpooli 5:2 võidu kohta

Erinevate statistikaagentuuride abil esitleb Postimees eilse kütkestava jalgpallikohtumise kohta seitse põnevat fakti.

43 väravat on käimasoleval klubihooajal löönud Mohamed Salah erinevate võistlussarjade peale kokku. Liverpooli särgis on enamat suutnud vaid waleslane Ian Rush, kes lõi hooajal 1983-84 47 väravat. Rush käis tol hooajal platsil 65-s kohtumises, Salah on 43 väravani jõudnud ainult 47 mänguga.

10 väravat on Mohamed Salahi ja Roberto Firmino arvel tänavusel Meistrite liiga hooajal, mis on Liverpooli eurosarjade rekord.

11 mängu kulus Roberto Firminol, et lüüa Meistrite liigas 10 väravat, millega ta kordas Adriano rekordit. Simone Inzaghi ja Wissam Ben Yedder vajasid 12 ning Seydou Doumbia, Didier Drogba ja praegune Libeeria president George Weah 13 mängu.

8. korda nägi tänavu mängu, kus värava lõid nii Mohamed Salah, Roberto Firmino kui ka Sadio Mane.

23 aastat tagasi löödi viimati Meistrite liiga poolfinaalkohtumises seitse väravat (1995. aasta 19. aprillil alistas Amsterdami Ajax 5:2 Müncheni Bayerni). Ühtlasi on need kaks kohtumist kaks ainsat Meistrite liiga poolfinaalmatši, kus üks meeskond on löönud viis väravat.

2. korda juhtub Meistrite liigas, et ühe meeskonna kaks liiget jõuavad kahekohalise arvu väravateni. Tänavu Liverpoolis Salah (10) ja Firmino (10), 2014-15 hooajal Lionel Messi (10) ja Neymar (10) FC Barcelonas.