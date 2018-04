Eesti hokikoondis võttis MMil ülidramaatilise võidu

«Mäng oli väga-väga raske. Kõige keerulisem meile sel turniiril. Ma ei ole kindel, miks see juhtus, aga oma plaani me pidevalt ei järginud. Kaldusime kõrvale, aga selliseid asju pika turniiri jooksul juhtub. Oleme inimesed ja väsime. Meie mehed peavad hoidma oma tipptaset iga mängu igas vahetuses ja see on keeruline. See ei olnud meie parim mäng, aga see, et võidu ära võtsime, näitab, kui suur süda meestes peitub,» rääkis peatreener Jussi Tupamäki pärast võitu ETV-le antud intervjuus.