Wengeri mõistujutt: ametist lahkumise aeg polnud minu otsustada

Reedel teatas Arsenal, et hoolimata veel ühe aasta jagu kehtivast lepingust jääb lõppev hooag prantslasele klubi tüüri juures viimaskes. «Keskendun igapäevatööle. Praegu töötan täpselt samamoodi nagu alati,» selgitas Wenger pressikonverentsil enne homset Euroopa liiga poolfinaali, kus kohtutakse Madridi Atleticoga. «Ajastus ei olnud minu teha. Kõigest ülejäänust olen juba rääkinud.»

Prantslase väljaütlemine annab mõista, et ettepanek lahkuda tuli klubi juhtkonnalt. See klapib ka tegevjuhi Ivan Gazidise paari päeva taguse avaldusega. «Toimus vestlus, Arsene langetas otsuse ja nüüd hakkame talle järglast otsima,» andis Gazidiski mõista, et prantslasele tehti viisakas soovitus amet maha panna.