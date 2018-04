Eesti curlingupaari ootab matš 172 800 eurole

Rootsis Östersundis jätkuval MMil on jagu saadud nii Poolast, Jaapanist, Venemaast, Soomest, Kasahstanist kui ka Uus-Meremaast, millega on juba enne tänast mängu Leeduga tagatud B-alagrupi esikoht ja pääse homsesse 1/8-finaali, kus mängus ei rohkem ega vähem kui 172 800 eurot. Just nii palju on väärt Eesti Olümpiakomitee B-kategooria toetus, mille Turmann ja Lill 1/8-finaali võidu ehk MMil kaheksa parema sekka jõudmisega pälviksid.