Skandaalne ajaleht avaldas Schumacheri ja tema naise kohta uusi väiteid

Tasub märkida, et Bunte pidi aasta eest maksma kümneid tuhandeid eurosid valuraha artikli eest, kus väideti, et Schumacher on võimeline kõndima. Nüüd kirjutab leht aga, et 2013. aastal mäesuusaõnnetuses raske peavigastuse saanud Schumacheri naine Corinna taotlaes 2014. aasta aprillis kohtult õigust abikaasa varade eest hoolitseda.