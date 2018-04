Liverpooli suurvõitu vaatamas käinud Haasma: see oli võimas kogemus!

Nagu öeldud, peab Haasma end kirglikuks jalgpallisõbraks. Kuni keskkoolini puutus ta jalgpalliga kokku aktiivselt ning toona arvas ta, et see võibki olla tema elutee. Siis aga tuli vahele lavakunstikool ning jalgpall jäi tahaplaanile.

Jalgpall elas aga Haasmas edasi ning seda läbi fänluse. «Vahepeal oli ka fännina mul jalgpallist kerge irdumine. Aga pärast seda, kui Ragnar Liverpooliga käed lõi, olen nende tegemistel ja matšidel silma peal hoidnud,» ütles Haasma.

Tippjalgpalli on Haasma ka varem oma silmaga näinud, kuid Liverpoolile elas ta staadionil kaasa esmakordselt. Väljavalitud mängu mõttes õnnestus Haasmal ning tema kaaskonnas olnud muusikul Karl-Erik Taukaril ja raadiohäälel Andres Puuseppal välja tõmmata peavõit.

Eestlased Liverpooli kodustaadionil Anfieldil. FOTO: Erakogu

«Anfieldi atmosfääri on raske paari sõnaga edasi anda. See võimas kogemus jääb väga pikaks ajaks meelde. Nägin oma silmaga Liverpooli kuulsat ründekolmikut - nad on tõeline löögirusikas. Lisaks tegi meie oma Ragnar ka Eesti jalgpalliajalugu,» kirjeldas Haasma kogetut.

Näitleja sõnul oli matš põnev ning läks täpselt nii nagu fännid tahtsid. Ometi tunnistab ta, et raske oli Liverpooli nii suurt üleolekut ennustada. «Ega ilmselt keegi ei osanud oodata, et selline poolfinaal tuleb,» lausus ta.

Küll aga jättis Liverpool kordusmängus Romale vähemalt teoreetilise võimaluse, sest lubas itaallastel lüüa kaks võõrsilväravat. Mäletatavasti alistas Roma veerandfinaali korduskohtumises kodus Barcelona 3:0. Sama skooriga võit Liverpooli üle tagaks Romale ka selles vastasseisus finaalkoha.

«Roma väravad tegid staadioni ärevaks küll. Oldi juba kahe jalaga juba finaalis, aga anti neile veel väike võimalus. Mängu valdas ju Liverpool põhimõtteliselt algusest lõpuni. Aga 5:0 eduseis tekitas ilmselt mingis mõttes mugavuse,» arutas Haasma.

Kohtumise lõpuminutitel jooksis väljakule ka eestlane Klavan. Tribüünidel olnud kaasmaalastele Jürgen Kloppi käik üllatust ei pakkunud. «Klavan tegi juba esimesel poolajal sooja ning kõik märgid näitasid, et Klavan tuleb mängu. Meie jaoks oli vaid küsimus millal.»

Pärast mängu õnnestus eestlastel kohtuda ka Liverpooli staariarmeega. «Mina nägin isiklikult James Milnerit, Roberto Firminot, Loris Kariust, Dejan Lovreni ja peatreener Jürgen Kloppi. Aga kõige tähtsam oli minu jaoks kohtuda ja vestelda Ragnariga,» ütles Haasma.

Miljonäridest jalgpalluritega kohtumist on Haasma sõnul raske kirjeldada. «Üks asi on see, et sa oled fänn, kes elab kaasa läbi televiisori. Teine asi on kogu seda maailma lähedalt näha ja olla selles natukenegi sees. Liverpooli meeskond ja fännikultuur on väga võimas.»

Pärast mängu rääkis Haasma Klavaniga nii mängust, staadionil valitsenud atmosfäärist kui ka paljust muust jalgpalliga seonduvast.

Lõpetuseks tõi Haasma välja tähelepaneku, millest paljud on rääkinud, kuid millest seda mittekogenud inimesed päris täpselt aru ei saa. «Esimest korda sain ma aimu, kui suur tähtsus jalgpallil paljudele on. Kuidas üks spordiala kõnetab kõiki – noori ja vanu, mehi ja naisi. Liverpoolis kõndides oli tunda, et täna on väga tähtis päev. Täna on mängupäev. This is Anfield.»