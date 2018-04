Inglastele tehti jalgpallipühamu ostuks ahvatlevalt kopsakas pakkumine

Fulhami peatreener Slavisa Jokanovic lausus, et Khan tutvustas plaani talle juba poolteist aastat tagasi. «Ta on väga ambitsioonikas mees,» märkis Jokanovic. Fulham on praegu Inglismaa esiliigas kolmandal kohal, automaatset kõrgliigapiletit tähistavast teisest kohast vaid ühe punkti kaugusel. Fulhami hingekirja kuulub ka Eesti koondise poolkaitsja Mattias Käit, ent alates talvisest üleminekuaknast viibib Käit laenul Šotimaa kõrgliigas Ross County ridades.

Sel hooajal on seal oma kodumänge pidanud Tottenham Hotspuri meeskond, kes kolib sügisel oma uuele, praegu ehitatavale kodustaadionile. Spurs on NFLiga juba sõlminud kokkuleppe, et peagi valmival uuel staadionil peetakse kümne järgmise aasta jooksul vähemalt kaks NFLi kohtumist aastas. NFL on korduvalt külastanud ka Wembleyt, seni on seal alates 2007. aastast peetud 18 kohtumist ja tänavu on kavas veel kaks. Khanile kuuluv Jaguars on seejuures Wembleyl mängimas käinud koguni viis korda ja tuleb sinna oktoobris uuesti.