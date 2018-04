Postimehe video: Tänak jäi rahule nii testikatse kui ka ralliks valmistumisega

«Tulin siia hea tujuga. Enam-vähem sama tunne nagu rallieelsel testil – hea! Olen autoga üldplaanis rahul, tasakaal on paigas, kõik toimib. Tingimused olid üsna karmid, testikatse oli ka raske, aga hea meel on näha, et kõik toimib. Nii on hea rallile vastu minna,» sõnas Tänak Toyota pressiteenistusele.

«Sisu on kohati nappinud,» selgitas enesekriitiline Jari-Matti Latvala, kasutades soomlaste ühte lemmikterminit. «Aga nüüd on sisu tagasi, auto oli testikatsel hea. Motivatsioon on kõrgel, ootan rallit väga. Eesmärk on olla võimalikult kiire ja sõita puhtalt,» märkis ta.

«Testikatse oli väga hea. Olen autoga rahul. Ütleme nii, et kõik oli mugaval tasemel. Oli lõbus, teed on küll rasked ja pehmed, aga tunne on mõnus,» lisas kolmas Toyota sõitja Esapekka Lappi.