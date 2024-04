Maailma üks ilusamaid kiiruisutajaid langetas ootamatu otsuse

Leerdam tegi teadaande oma Instagrami lehel, kus tal on 4,3 miljonit jälgijat. Kauni ja üliandeka kiiruisutaja fännid olid sellest täielikus šokis. «Tahtsin teile teada anda, et ma järgmisel hooajal kollases kostüümis uisutamist ei jätka. Ma vajan praegu oma karjääris midagi muud.

Mõlgutasin neid mõtteid paar nädalat ning praeguse seisuga on olümpiamängudeni jäänud kaks aastat. Olen alati järginud oma sisetunnet, instinkti ja südant ning tean, mida ma järgmisena teha tahan,» kirjutas Leerdam, vihjates, et olümpiamängud on siiski tema plaanides.

Leerdam on karjääri jooksul tulnud kuuekordseks maailmameistriks, kuid olümpialt on tal vaid üks medal, kui tuli 2022. aastal Pekingis 1000 m distantsil hõbedale. Lõppenud hooajal võitis ta tiitlivõistlustelt kolm medalit. Calgarys toimunud sai ta 1000 m pronksi, sprindi MMil Inzellis sai ta sama karva medali. Kodumaal Heerenveenis toimunud EMil võitis ta 1000 meetris kulla.

Hollandi kiiruisutaja on kõmulehtede veergudele pääsenud ka seetõttu, et alates 2023. aasta aprillist on tema elukaaslaseks juutuuberist profipoksija Jake Paul. Ameeriklane on aga internetisentsatsioon ja tal on Instagramis 26,5 miljonit jälgijat.