Haiguste ravi Venemaa moodi: MMil kohalikku õlut ei saa, kokaiini võib aga tarbida

Suvel Venemaal toimuv jalgpalli MM avab läänemaailmale uksed hoopis teistsuguse loogika valda kui see, millega ollakse tsiviliseeritud Euroopas tavaliselt harjunud. Nagu kirjutab AFP, tuleb MM aina lähemale, venelased töötavad välja ja tutvustavad MMiga seotud reegleid... ning välismaalaste kulmud kerkivad üllatusest aina kõrgemale.

Viimase seesuguse jaburuse tõi avalikkuse ette Venemaa väljaanne Izvestija. Teadagi suhtutakse Venemaal väga taunivalt igasugustesse narkootikumidesse. Ent nagu ikka, leidub iga seaduse puhul vähemalt üks auk, mis võimaldab näiliselt karmidest reeglitest mööda hiilida.

Vennasvabariikidest too sisse mida tahad

Toimuvast aru saamiseks tuleb põigata korraks tagasi 2014. aastasse, mil Venemaa lõi ühes Valgevene ja Kasahstaniga Euraasia Majandusühenduse. Tänaseks kuuluvad sinna lisaks neile kolmele veel ka Kõrgõzstan ja Tadžikistan. Selle organisatsiooni asutamine tõi endaga kaasa portsu reegleid, mis puudutavad kõikvõimalikke kaupu alates ravimitest ning lõpetades lillede ja lemmikloomadega.

Üks seesugune reegel sätestabki sõna-sõnalt, et nimetatud viie riigi kodanikel on lubatud üle riigipiiride reisides kaasa tuua «narkootikume, enesetunnet muutvaid ravimeid ja nende sarnaseid tooteid». Just nii – kui reisite Venemaale näiteks Astanast või Dušanbest, võite oma kokaiini-heroiini lahkesti kaasa võtta! Marihuaanast rääkimata.

Mis siis täpselt lubatud on? Enam-vähem kõik, sest nimekirjas on 383 (!) ainet. Selles sasipuntras orienteerumine käib üle jõu isegi karastunud Venemaa ametnikele ning ilmselt poleks seetõttu kuigi mõistlik lennukile astuda, pakk narkootikumidega taskus. Kuid samas sätestab seadus igal juhul, et kõik 383 ainet on legaalsed, kui täidetud on üks tingimus: olemas on arsti luba nende tarvitamiseks. Tõsi, see lubatäht peab muidugi olema vene keeles ja juriidiliselt kinnitatud, lisaks peab seal olema täpselt kirjas, milline annus ühte või teist ainet on «patsiendile» ette nähtud.

MMi korraldajate sõnul otsitakse külastajad küll staadionil läbi, ent kui neil on vastav arstitõend olemas, võivad nad keelatud aine endale jätta. Tõsi, suitsetamine on staadionitel keelatud, nii et hädavajaliku kraami manustamiseks tuleb leida mõni teine viis...

Õlut ei anta, aga tegelikult ikkagi antakse

«Halb lugu, väga halb,» ei osanud tervishoiuministeeriumi esindaja Jevgeni Brun uudist kuuldes Izvestijale kohe midagi enamat öeldagi. «Vaevalt muidugi MM-mängudele tulijad hakkavad seal nüüd marihuaanaga hangeldama, sest kes see ikka nii suurt kogust viitsib kaasas tassida. Aga olen sellegipoolest kuuldust šokis,» nentis ta.

Lisaks ei mahtunud Brunile pähe see, kuidas staadioni kõrval on fännidel alkoholi tarbimine küll rangelt keelatud, staadionil sees võib seda aga osta palju kulub. Kuid on ju FIFA üks suursponsoreid teatav B-tähega algav USA õllemark, kes peab oma kasumi staadionitelt kätte saama...

Kes aga tahab tavapäraselt enne või pärast mängu märjukest pruukida, saab pettumuse osaliseks. Moskva on juba praegu MMi ajaks kehtestanud reegli, mille kohaselt ei müüda staadionite ja fännialade ümber kahe kilomeetri raadiuses tilkagi alkoholi. Ühtlasi piiratakse tugevalt igasuguste klaastaaras jookide müüki. Tõenäoliselt järgivad pealinna eeskuju peagi kõik 10 MMi võõrustajalinna.