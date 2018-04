Pead juba lendavad: McLaren vallandas olulise tiimiliikme

Võistkond on väidetavalt leppinud sellega, et paari viimase hooaja kehvades tulemustes polnud süüdi ainult Honda mootorid. Tänavu kasutatakse Renault' jõuallikaid, ent tippvõistkondadest jäädakse endiselt kaugele. Ennekõik napib selle aasta McLarenil aerodünaamilist survejõudu ja sirgekiirust.

«Tegu on proaktiivse ja pideva protsessiga, mis puudutab paljusid osakondi. Eesmärgiks on meie kunagine edu taastada,» laususu Autospordile võistkonna esindaja.