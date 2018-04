Bulgaaria tõsteliit anub dopingutrahvi maksmiseks abi olümpiavõitjatelt

2015. aasta jooksul põrus dopingukontrollis tervelt 11 Bulgaaria tõstjat ja seepeale jäeti kogu riigi koondis Rio olümpiamängudelt eemale. Bulgaaria valitsus lükkas alaliidu abipalve tagasi, teatades, et Rahvusvahelise Tõsteliidu (IWF) määratud trahvi maksmiseks puudub seaduslik kohustus. Tegelikkuses on seis aga lihtne: kui bulgaarlased 18. juuniks kuskilt nõutavat veerandit miljonit dollarit ei leia, kaotavad nad litsentsi, vahendab BBC.

BWFi presidendi Nedelcho Kolevi sõnul palusid nad IWFilt ajapikendust, kuid sellest keelduti. Nüüd pöörduti viimases hädas riigile seni kulda-karda toonud medalistide poole, et nood aitaksid trahvi maksta. «Palume abi ka nende treeneritelt ja klubijuhtidelt, pereliikmetelt ja sõpradelt. Aidata võivad kõik riigi kodanikud, tegu on kriitilise hetkega,» teatas alaliit oma abipalves.

Bulgaaria on võitnud tõstmises 37 olümpiamedalit, millest tosin on olnud kuldsed. MMidelt on bulgaarlased koju toonud 224 medalit – neist 79 kulda – ja EMidelt lisaks 167 tiitlit.