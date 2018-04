Kontaveidi järgmine vastane sai samuti loobumisvõidu

Nimelt võitis maailma edetabelis 27. kohal olev Pavljutšenkova võitis edetabeli kolmanda numbri Garbine Muguruza vastu avaseti 7:5, misjärel hispaanlanna loobus edasimängimisest. Seisul 5:5 oli Muguruza juba võtnud vigastuse tohterdamiseks arstliku pausi, ent raputas järgmiste punktide jooksul pidevalt pead, andes mõista, et ei saa korralikult liikuda.

Kontaveidi ja Pavljutšenkova veerandfinaal on kavas reedel peaväljaku kolmanda mänguna, kuid mitte varem kui Eesti aja järgi kell 19.30. Varem on nad omavahel vastamisi olnud kaks korda, 2015. aasta US Openi teises ringis võitis Kontaveit 7:5, 6:4. Mullu oli Indian Wellsi turniiril aga 6:4, 6:4 parem 26-aastane venelanna.