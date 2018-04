Wenger: see oli võimalikest halvim tulemus

Rasket kaitsetööd teinud Atletico suutis kohati terav olla ka rünnakult ning 82. minutil lõigi Antoine Griezmann viigivärava. See tähendab, et Arsenal peab finaali pääsemiseks kindlasti korduskohtumises skoorima.

«Vaadates meie esitust, oli tegu võimalikest kõige halvema tulemusega. Peame säilitama positiivsuse, et siit edasi pääseda. Teame, et suudame igal staadionil skoorida. Peame sellesse uskuma,» ütles Arsenali peatreener Arsene Wenger pärast mängu.

«Andsime ära võõrsilvärava mitte kuskilt ning see tekitas pettumust. Usun, et olime võimelised juba selles mängus finaalkoha kindlustama. Aga seda ei juhtunud,» jätkas ta.

Atletico peatreener Diego Simeone nimetas oma hoolealuseid kangelasteks. «Need mängijad on kangelased. Teil pole õrna aimugi kui raske on selliselt kaitsta ja kaitsta. Palliga mängimine on lõbus osa, kuid selliselt kaitsmine nõuab meestelt suuri mune,» ütles ta.