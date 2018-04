Eesti noorpoksija võitles endale koha omavanuste maailmameistrivõistlustel

Kuna Aas kaotas vastasele, kes kaotas omakorda võitjale, tähendas see kokkuvõttes meie poksijale viiendat kohta. Poolraskekaalu viiis EMi paremat teenisidki otsepääsu augustis toimuvatele maailmameistrivõistlustele, mille toimumise koht on veel selgumisel.

"On suur rõõm, et eelmisel aastal tehtud muudatused noorte poksijate ettevalmistuses on toonud oodatuid tulemusi. See näitab, et oleme õigel teel," oli poksiliidu peasekretär Jelena Kalbina tulemusega rahul.