Trump esitas jalgpalli MMi osas ähvarduse, sest USA olukord on ootamatult niru

Igal FIFA liikmesriigil on üks hääl ning hääletamine ei ole salajane, vaid kõigi riiklike alaliitude (sh Eesti) eelistus tehakse pärast võitja selgumist avalikuks. Võitlus muutub üha pingelisemaks ning äsja sekkus sellesse ka USA president Donald Trump. Nagu talle kombeks, Twitteri kaudu.

«USA pani koos Kanada ja Mehhikoga 2026. aasta MMi jaoks kokku tugeva kandidatuuri. Oleks kahju, kui riigid, mida me alati toetame, hakkaksid USA vastu lobistama. Miks me peaksime neid riike toetama, kui nemad ei toeta meid (sealhulgas ka ÜRO-s)?» säutsus Trump. Miks Ameerika Ühendriikide president sõna võttis?

Kui jätta kõrvale Trumpi sisepoliitilised eesmärgid ja eeldada, et tema sõnavõtt oligi ajendatud siirast soovist 23. jalgpalli MM-finaalturniir USAsse tuua, on põhjused järgmised.

USA-Kanada-Mehhiko ühiskandidatuur on küll selgelt tugevam nii majanduslikus kui ka infrastruktuures mõttes, ent poliitiliselt vägagi haavatav.

USA-Kanada-Mehhiko ühiskandidatuur on küll selgelt tugevam nii majanduslikus kui ka infrastruktuures mõttes (FIFA teeniks seal MMi korraldades rohkem tulu ning Põhja-Ameerika staadionid on absoluutsel tipptasemel), ent poliitiliselt vägagi haavatav. Ohud USA kandidatuuri (kuna 80-st kohtumisest 60 toimuks plaani järgi USAs, on ühiskandidatuur eelkõige just Ameerika nägu) jaotuvad laias laastus kaheks.

Aafrika ja Euroopa võivad moodustada koalitsiooni

Esmane probleem seisneb jalgpalli geopoliitikas. Aafrika manner on seni MMi korraldanud vaid korra – 2010. aastal Lõuna-Aafrika Vabariigis – ning Aafrika jalgpalliliidu (CAF) president Ahmad Ahmad (Madagaskar) on lubanud, et Maroko võib arvestada terve Aafrika toetusega. 207-st häälest (FIFA-l on 211 liiget ja neli kandideerijat ise hääletada ei saa) kuulub Aafrikale suisa 53.

Ning hiljuti pakkus Ahmad Euroopale koostööd – kui nemad hääletavad 2026. aasta MMi puhul Maroko poolt, toetab Aafrika 2030. aasta finaalturniiri osas täies koosseisus Euroopa esindajat (kes iganes see siis ka poleks). Pakkumine on Euroopale ahvatlev. Tegemist on MMi juubeliturniiriga ning 1930. aastal esimest MMi võõrustanud Uruguai on koos Argentiina ja Paraguaiga juba andnud teada, et soovivad MMi tuua tagasi oma lätete juurde.

Argentiina, Uruguai ja Paraguai andsid hiljuti teada, et kavatsevad üheskoos kandideerida 2030. aasta MM-finaalturniiri korraldusõigusele. FOTO: EITAN ABRAMOVICH / AFP

Euroopas võib aga samuti leiduda üks tähtis jalgpalliriik, kes on 2030. aasta MMist huvitatud. Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) president Aleksandr Ceferin tõdes veebruari alguses Argentiina ajalehele La Nacion antud intervjuus: «Lõuna-Ameerika kandidatuur oleks kena. Aga peame vaatama, kas Inglismaa soovib seda MMi. Kui nad tahavad, olen UEFA presidendina kohustatud neid toetama ja seda ma ka teen.»

UEFA liikmetele kuulub 207-st häälest 55. Sisuliselt saaksid Aafrika ja Euroopa omavahel kokku leppides 2026. ja 2030. aasta MMid teineteisele tagada. Tõsi, nii lihtne see pole, sest kui Aafrika puhul on ilmselt võimalik hääled 100% tagada, siis Euroopas mitte. Ceferinil on küll võimalik mõjutada Euroopa enamust, aga mitte kõiki. Selleks on Euroopa jalgpalliskeene lihtsalt liiga demokraatlik ja iseteadlik.