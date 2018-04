Jürgen Klopp pani kurvast teemast rääkides saali naerma

Liverpool kohtub homme kodustaadionil kell 14.30 algavas mängus liigatabeli eelviimase Stoke Cityga. Stoke vajab hädasti punkte, et järgmiseks hooajaks liigasse püsima jääda. Punkte vajab ka Liverpool, kes on küll liigatabelis 71 punktiga kolmas, ent kelle selja taga on 68 punktiga Tottenham ja 63 punktiga Chelsea.

«Päris paljud arvavad kindlasti, et peaksin Meistrite liiga mängu silmas pidades mängijatele puhkust andma. Mul ei ole seda võimalust. Mina panen koosseisu alati paika mõttega mäng võita,» ütles Klopp. Ta lisas, et kui vigastused ei kimbutaks mängijaid, võiks ta vabalt Stoke’i vastu mängida sama koosseisuga, millega ta mängis Roma vastu.

«Oleme Stoke’iga samas seisus, sest ka meie vajame punkte. Minu filosoofia järgi on see hooaja tähtsaim mäng. See on nagu finaal. Ma saan aru, et mängime laupäeva keskpäeval ning staadionil pole päris see õige atmosfäär. Aga kas see meeskond ei vääri kõige kirglikumat toetust? Minge täna varakult magama ja tulge homme mängule,» oli Kloppi sõnum fännidele.

Pressikonverentsil tuli teemaks ka kolmapäeval peetav Meistrite liiga poolfinaali kordusmäng Romaga, kuhu Liverpooli fännidele eraldati 5000 piletit. Itaalia politsei andmetel reisib Liverpoolist Itaalia pealinna aga ligi 1000 fänni, kes on varasemalt silma paistnud pahandustega.

Kloppilt küsiti, mida ta fännide ohutuse kohta arvab, kuid sakslasele see teema väga ei sobinud. Ta ütles, et tema jaoks on vägivald jalgpallis täiesti arusaamatu nähtus. «Võin öelda fännidele, et nad korralikult käituksid, aga kas nad kuulavad mind? Mina ei oska öelda, kas meil on 1000 probleemidetekitajast fänni. Hoidke neil silma peal, mis ma muud ikka oskan öelda. Mulle tõesti ei meeldi see osa jalgpallist. Ma pole piisavalt tark, et sellest aru saada.»

Pressikonverentsi lõpus paluti Kloppilt kommentaari Alex Oxlade-Chamberlaini kohta, kes sai Meistrite liiga poolfinaali avamängus sedavõrd tõsiselt vigastada, et jääb eemale ka Venemaal peetavast MM-finaalturniirist.