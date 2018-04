Vägeva esituse järel Tšehhi meistriks kroonitud Treial: super!

Treial rääkis Volley.ee-le, et nii isiklikult kui ka klubile oli meistritiitel ülimalt oluline. «Väga-väga super oli see võit. Kuna me esimese geimi kaotasime, siis arvasin alguses, et see mäng ei tule meile ära, aga mida edasi läks, seda rohkem tuli usk tagasi ja õnn oli kuni mängu lõpuni meie poolel. Kohtumine oli väga suurte tõusude ja mõõnadega.»