Ametlik: Barcelona legend lahkub klubist

Barcelona kapten on Kataloonia klubi esindanud 669 ametlikus mängus ning löönud 57 väravat. Hispaanias on ta Barcelonaga võitnud kaheksa meistritiitlit, kuus karikat ja seitse superkarikat. UEFA Meistrite liiga on Iniesta võitnud neljal ja UEFA superkarika kolmel korral. Lisaks on ta klubide maailmameistriks kroonitud kolmel korral.