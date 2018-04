Kohtunikku rusikaga näkku löönu sai karistuseks eluaegse mängukeelu

Alaliidu teatel on EJLi distsiplinaarkomisjoni poolt tehtud otsuse peale võimalik seitsme päeva jooksul pärast otsuse jõustumist edasi kaevata EJLi apellatsioonikomisjonile, kelle poolt langetatud otsus on lõplik.

EJLi peakohtunik Uno Tutk oli seisukohal, et alaliit peab juhtunusse suhtuma ülimalt tõsiselt. «Need on harvad juhtumid, aga ka üks juhtum on liiast. Nendesse kaasustesse on vaja suhtuda ülitõsiselt, kuid ei tasu unustada, et jalgpalliväljakul on ka palju ausaid sportlasi, kes austavaid teisi mängijaid ja kohtunikke,» ütles Tutk.