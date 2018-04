Putini lähikondse miljonid annavad Buttonile võimaluse Le Mansis Alonsoga võidelda

2009. aastal maailmameistriks kroonitud Button debüteerib Le Mansis SMP autol, mille on ehitanud Dallara. Tema kaassõitjateks on kaks Venemaa tippsõitjat: samuti vormel 1 sarjas kihutanud Vitali Petrov ning teisel pool ookeani IndyCaris sõitnud Mihhail Aljošin.

Sportautodel kihutamist alustas Button juba eelmisel aastal, osaledes Suzuka 100 km sõidus. Tänavu teeb ta Hondaga kaasa Super GT sarjas. «Olen alati Le Mansist unistanud. See on vist küll iga võidusõitja unistus Le Mansis võita ja minagi pole erinev,» vahendab Autosport briti sõnu. «Läheme võidu eest võitlema ning usun, et meil on hea eduvõimalus.»