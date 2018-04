Järveoja: arvasime, et nüüd on kõik!

Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja sõnul oli see katse päris raske ning teel on palju õnnetuid kive, mida esmapilgul ei märkagi. Nõnda juhtus ka eestlastega, kes sõitsid katsel kivile otsa.

«Meil ei olnud seda legendis kirjas. Alguses arvasime, et nüüd ongi kõik, sest auto jäi keset teed seisma ning Ott arvas, et midagi läks katki. Aga pääsesime ehmatusega ning saime jätkata,» sõnas Järveoja.

Olukorda meenutas ka Tänak. «Tegin lolli vea, sõitsin tühja koha pealt kivi otsa ja tegin spinni. Midagi läks roolisüsteemis katki, vasakule on raske keerata. Päris terve see pole, aga Toyota on tugev!»

«Välja vahetatav osa on autos küllaltki sügaval ning seetõttu peavad mehaanikud selleni pääsemiseks suure osa autost lahti lammutama. Ott ütles, et meil on küll väga hea auto, aga alati kaasneb sellega ka mõni nõrk lüli,» sõnas ta, ent lisas, et mehaanikud on juba harjunud masinaid kokku lappima. «Argentinas peab väga palju erinevaid varuosi kasutama, sest see tee ei ole helde.»