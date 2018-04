Londoni Chelsea hoidis Meistrite liiga unistust elus

Chelsea võiduvärava lõi juba neljandal minutil Cesc Fabregas, kellele see oli karjääri 50. Premier League'i väravaks.

Chelseal on nüüd 35 mänguga tabelis 66 punkti. Võitlus Meistrite liiga koha nimel käib Londoni klubil eelkõige linnarivaali Tottenhamiga, kes on ühe mängu vähem pidanuna kogunud 68 punkti. Chelseast mängu enam pidanud Liverpoolil on punkte 72, mis annab neile tabelis kolmanda positsiooni. Chelseal jääb Inglismaa meistrivõistlustel mängida veel kolm kohtumist.