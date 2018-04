Kontaveidi alistanud Pliškova: ma ei tundnud end hästi

«Ma leidsin oma rütmi alles esimese seti lõpus. Teises setis tegin võrreldes avasetiga palju puhtamaid lööke,» sõnas Pliškova WTA kodulehekülje vahendusel. «Ma ei tundnud end tegelikult hästi. See on mulle oluline, et suudan võita isegi siis, kui ma ei tunne end hästi,» jätkas tšehhitar ning lisas, et Kontaveit oli samuti veidi liimist lahti.