Prantsusmaal muutusteta: parima mängija tiitlile kandideerivad kolm PSG ründajat

Parima mängija tiitli valivad Prantsusmaa profijalgpallurite ühing (UNFP) ning sõelale on jäänud neli mängijat. Pariisi suurklubile pakub konkurentsi vaid Marseille Olympique’i mängija Florian Thauvin, sest ülejäänud kolm mängijat tulevad PSG ründekolmikust Edinson Cavani, Neymar ja Kylian Mbappe.

Favoriidiks peetakse mullust võitjat Cavanit, sest urugaylane on sellel hooajal löönud 25 liigaväravat ja andnud 6 resultatiivset söötu. Brasiilia koondislase Neymari samad näitajad on vastavalt 19 ja 13 ning prantslasel Mbappel 13 ja 7. Thauvin jagab väravalööjate edetabelis 19 tabamusega Neymariga teist kohta, kuid resultatiivseid sööte on prantslasel kolme võrra rohkem.