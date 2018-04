Kuidas on võimalik, et NFLis hakkab mängima käelabata jalgpallur?

Kuivõrd tema kasv (183 cm) on NFLi linebacker’i kohta tagasihoidlik, veensid just füüsilised näitajad Seahawksi Griffinit draftis 141. valima. Üks linebacker’i kõrvalülesanne on teha vaheltlõikeid, kus Griffinil on puuduva käelaba tõttu keerulisem edu saavutada, aga põhiline on vastaste ründemängu rammides halvata.