Rapla sai hakkama Eesti korvpallis ainulaadse saavutusega

See asetas Rapla statistilises vaatevinklis lootusetusesse seisu – pärast iseseisvuse taastamist polnud ükski meeskond suutnud kolme võiduni mängitavas veerand- või poolfinaalis või finaalis pärast 0:2 kaotusseisu jäämist võiduni tõusta.

Puhkeaeg on Rapla meeskonnal napp. Poolfinaalseeria Tartu Ülikooli vastu algab kolmapäeval. Samad meeskonnad olid vastamisi ka mullu ning toona võttis Rapla üllatusliku 3:1 võidu. Teinegi poolfinaalpaar (BC Kalev/Cramo vs Pärnu Sadam) on täpselt sama, mis mullu.