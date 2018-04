Vilepuhuja Rodtšenkov plaanib Venemaa suurärimehele vastulöögi anda

Eelmise aasta lõpus teatas Venemaa suurärimees, NBA-s mängiva korvpalliklubi Brooklyn Netsi omanik Mihhail Prohhorov, et kaebab Moskva dopingulabori endise juhi, Sotši olümpia dopinguskeemi avalikkuse ette toonud vilepuhuja Grigori Rodtšenkovi kohtusse. Nüüd on otsustanud Rodtšenkov anda omalt poolt vastulöögi, teatab Inside the Games.