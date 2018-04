Järveoja avaldas rallivõitude põneva seaduspära

«Isegi punktikatsel surusime lõpuni,» sõnas Järveoja. «Tahan kindlasti Tommit ja kogu meeskonda tänada, nad on teinud ära võrratu töö. Samuti olid kohalikud pealtvaatajad imelised. Päris raske on kirjeldada, kui hullumeelsed nad on!» muigas ta.

Järveoja avaldas ka, et kuigi ta pole väga ebausklik, on ta avastanud rallivõitude puhul ühe huvitava seaduspära. «Viimaselt katselt tagasi tulles ütlesin Otile, et ma ostsin selle ralli jaoks uue kella. Nii tegin ka Sardiinias ja Saksamaal (kus tulid rallipaari eelmised võidud – toim), nii et võib-olla peaksin ka järgmiseks ralliks uue kella ostma. See on kallis ebausk.»