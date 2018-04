Kalev/Cramol mänguvalmis kümme meest. Rannula: meil on eelis!

Kalevi peatreener Donaldas Kairys kinnitas, et finaali minnakse mängima kümne mängijaga. «Mul on väga hea meel, et meeskond on jälle koos ning Gregor Arbet on tagasi. Kahjuks on hooaja lõpuni aga kindlasti audis Erik Keedus ja Cedric Simmons,» sõnas Kairys.

Veerandfinaalseerias Valga/Valka mängudega 3:1 välja lülitanud Pärnu peatreener Rannula rõhutas, et just mängumeeste rohkus ongi poolfinaaliks pärnakate eelis.

«Meil on 12 mängijat, neil on kümme. See on meie kõige suurem eelis nende vastu! Ega me siis kolmanda koha peale ei lähe,» sõnas ta. Ta lisas, et Valgat ja Cramot ei tasu omavahel võrrelda.

«Poisid suutsid end Valga vastu kokku võtta ja ei väristanudki nii palju. Meie mäng on selline, kes võitleb ja tahab rohkem,» sõnas Rannula.

Kairys möönis, et neilgi motivatsioonipuudust pole. «Kuulge, see on finaal! Mida me veel ootama peaksime? Oleme selleks ju terve aasta valmistunud,» sõnas ta.