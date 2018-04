16-aastane Aesma seljatas kogenud õed Bogdanovad

Kahe pingelise võistluspäeva järel tõusis 2018. aasta Eesti meistriks 16-aastane Carmen Marii Aesma, kes ülinapilt 0,1 punktiga edestas hõbemedali saanud kolmekordset Eesti meistrit Viktoria Bogdanovat. Aesma kogus nelja kava kokkuvõttes 62,750 punkti. Edu tõi Aesmale väga hea sooritus kurikakavas, mis kindlustas ülinapi edu lindikava eest kõrgeima hinde saanud Bogdanova ees. Mõlemad treenivad võimlemisklubis Piruett treener Larissa Gorbunova juures ja kuuluvad Tallinna spordikooli.

«Meistriklassi tihe konkurents toob küll lisapingeid, kuid see on edasiviiv jõud. Noorte võimlejate hea ettevalmistus ja järjepidev töö näitas kõrgel tasemel tulemust,» sõnas Eesti Võimlemisliidu juhatuse liige Natalja Inno. «Meil on tipus hea kombinatsioon kogenud võimlejatest ja neile väljakutseid esitavatest noortest, mis annab võimaluse rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks kokku panna hea võistkond. Lisaks treenivad 6 meistriklassi tugevat võimlejat praegu rühmkava koondises. Loodame võistkondlikus arvestuses Eestile heade tulemusteni jõuda.»