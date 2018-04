Eesti rannalõvid said Hispaanias kolm suurt kaotust

Peatreeneri analüüs: «Saksamaa eesotsas on alates sellest aastast uus peatreener, mistõttu oli esimeseks mänguks mõnevõrra keeruline valmistuda. Võtsin aluseks nende möödunud hooaja kaks viimast mängu, aga loomulikult oli nende pealt raske ennustada, milline saab uus mängujoonis olemas. Mäng algas meie jaoks hästi, kui suutsime Marko Truusalu löödud penaltist kohtumist juhtima minna, aga esimese perioodi lõppedes leidsime end 1:3 kaotusseisust. Teisel perioodil lisandus veel kaks vastase väravat, mille otseseks põhjuseks meie endi eksimused kaitses. Viimasel perioodil lõid vastased kaks ja meie ühe värava, kui keskelt lahtimängust lõi oma koondisekarjääri 30. värava Marko Truusalu. Kokkuvõtvalt võin esimese mängu kohta öelda, et saatuslikuks said individuaalsed eksimused kaitsefaasis ja ebakindlus palliga mängimisel, mis ilmselt tulenesid mängupraktika puudumisest ja varem mitte kokku mänginud koosseisust.»

Laagri viimases mängus kohtuti laupäeval Šveitsiga, kui maailma seitsmendale koondisele vannuti alla 0:9. «Nende vastu on ülimalt keeruline mängida ka puhanuna ja kuigi meil oli tegelikult neist väga hea pilt ees, sest oleme korduvalt nendega aastate jooksul mänginud ning nägime ka kohtumist Saksamaa vastu, siis jäime lihtsalt nende kvaliteediga hätta. Kui lisada juurde see, et mehed polnud Saksamaa mängudest ikkagi korralikult füüsiliselt taastunud, siis jäime olukordadesse hiljaks, ei suutnud korralikult palli vallata ja olime justkui igas elemendis paar sammu maas. See oli piisav, et nad meid karistaks,» lausus Marmor.