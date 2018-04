Neuville kordas Tänaku kuldset mõttetera

«Kindlasti olen õnnelikum kui olin Korsikal. Sel nädalavahetusel saime tagasi kiiruse, mis pikemas plaanis on väga hea. Ma alustasin veidi rahulikult, sest teadsin, et ralli tuleb karm. Palju asju juhtus juba (esimese täispika võistluspäeva – toim) esimesel kiiruskatsel ja see oli märk, et nüüd peame jätkama enda rütmis ja vajadusel ka survestama,» selgitas Neuville.