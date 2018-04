Stroll ja Perez tegid ajalugu. Kes sähvatab järgmisena?

Kuninglikus vormelisarjas F1 on nüüdseks kihutatud Aserbaidžaanis Bakuu tänavaringrajal kaks korda, 2017. ja 2018. aastal. Mõlemad sõidud on vormelisõpradele jäänud meelde, sest jututeemat pärast võistlust on alati palju.