Kas Barcelona meistritiitel maksab Madridi Reali peatreenerile töökoha?

Real alistas Meistrite liiga poolfinaali avamängus võõral väljakul Müncheni Bayerni 2:1 ning on korduskohtumise eel kindel soosik finaalikohale. Isegi kui Real võidab ihaldatud karika kolmandat aastat järjest, siis Zidane’il tuleb tähtsaks jutuajamiseks valmis olla.

«Minu tulevik ei sõltu sellest, mis juhtub Meistrite liigas,» sõnas prantslasest juhendaja ajakirjanikele. «Te kõik teate, et soovin Realis jätkata, aga see pole praegu kõige tähtsam asi,» lisas Zidane.

Ta jätkas: «Barcelona on Hispaania kõrgliigas domineeriv jõud. Nad väärivad meistritiitlit. Me peame neid õnnitlema. Nad võitsid kaks karikat (meistriliiga ja kariksari – toim) ja tegid suurepärase hooaja, aga meie peame praegu keskenduma sellele, et jõuda Meistrite liigas finaali.»