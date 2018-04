Tänavakorvpalli Eesti meistrivõistlustel osalevad mitmed tuntud mängijad

«Ma ei mäleta, et kunagi varem oleks Eesti meeste arvestuses nii tõsine konkurents olnud,» hindas 3x3 Viimsi Open 2018 turniiri Eesti korvpalliliidu 3x3 valdkonna juht Reigo Kimmel. «Mängima tulevad mitmed tuntud 3x3 mängijad: Kiur Akenpärg, Renato Lindmets, Erik Luts, Heigo Erm, Mario Paiste, Illimar Pilk, Kristjan Evart, Mario Polusk, Egert Haller ja mitmed teised. Kõikidel on eesmärk võita Siim Raudla poolt kokku pandud Eesti 3x3 MMi koondist, kelle kohta on hetkel vaid teada, et selle üks liige on Maik-Kalev Kotsar.»