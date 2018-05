Jalgpalli otsepilt: Barcelona võõrustab kirgi kütvas El Clasicos auvalvest keeldunud Madridi Reali

Mängu eel:

Ernesto Valverde juhendatav Barcelona on sel hooajal liigas kaotuseta ning järjekordne meistritiitel (viimase kümnendi jooksul juba seitsmes) kindlustati eelmisel nädalal, kui võõrsil saadi 4:2 jagu Deportivo La Coruñast. Lähim jälitaja Madridi Atletico ei suuda hoolimata kolme viimase kohtumise tulemustest neid enam püüda, kolmandal kohal oleva ja ühe vähempeetud mängu juures Atleticost nelja punktiga maha jääva Reali šansid kadusid juba eelmises omavahelises kohtumises, mille Barcelona võitis 23. detsembril võõrsil koguni 3:0.

Kui Barcelona tänavuse meepoti suurimaks tõrvatilgaks on ootamatu 0:3 allajäämine AS Romale ja Meistrite liigas konkurentsist pudenemine, siis Real leiab tänavu rõõmu just Euroopa suurimast klubisarjast. Viimase nelja aasta jooksul ollakse juba kolmandat korda finaalis, kus minnakse vastamisi Liverpooliga. Kahel eelmisel hooajal Meistrite liiga karika pea kohale tõstnud Real on aga enne El Clasicot põhjustanud pahameeletormi Barcelona pooldajate seas.

Põhjuseks on asjaolu, et Hispaanias austatakse tavaliselt meistritiitli kindlustanud meeskonda auvalve ehk pasillo'ga. Kui Real tuli detsembris klubide maailmameistriks, eeldasid nad, et Barcelona teeb neile samasuguse žesti. Kataloonia klubi aga keeldus, viidates asjaolule, et Real võitis tiitli sarjas, kus Barcelona ei osalenudki. «See on jama: klubide MMile pääseb Meistrite liiga kaudu ja seal tegid nad ju kaasa,» teatas juba möödunud kuul Reali peatreener Zinedine Zidane, kes on seetõttu andnud oma mängijatele korraldus Barcelonat tänase mängu eel auvalvega mitte tervitada.

«Tegu on minu otsusega ja see on lõplik. Barca lõhkus traditsiooni, seega ei kavatse ka meie neile midagi pakkuda,» lisas Zidane. Valverde üritas tärganud sõnasõda tänase mängu eelsel pressikonverentsil mahendada, märkides: «Ausalt öeldes ajab see teema mind juba hulluks. Jätkem see ometi! Pealegi on Barcelona ja Reali vastasseis aastatega nii tuliseks läinud, et pasillo kujutab endast juba pigem teise meeskonna alandamist, mitte võitja tunnustamist,» tõi Valverde tabavalt esile.