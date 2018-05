Tänak kiidab Toyota meeskonnatööd: nemad suruvad mind, mina surun neid!

«Võib-olla kui, siis unistasime poodiumikohast, sest vahe oli päris suur. Aga peale seda sai suuri puid ahju pandud, tempo oli okei. Üleüldiselt see pakett, mis meil oli autona ja meeskonnana, sobis mulle väga hästi ja ma sain palju enesekindlust juurde. Selleks, et sellist tempot teha, on vaja kindlasti head autot ja seekord auto töötas minu jaoks perfektselt. Mul oli hea tunne ja nii see tuli.»

Tahes tahtmata tekib aga küsimus, mis oli eestlaste edu saladus.

«Eks see saladus on hea meeskonnatöö. Ilmselgelt me oleme lühikest aega koos töötanud, aga tundub, et see suhe meie vahel töötab väga hästi,» rääkis Tänak lähemalt.

«Nemad mõtlevad minuga sarnaselt ja üldiselt on nad nõus, mis teed me tahame minna. Lõpuks on väga positiivne, et nemad suruvad mind, et ma sõidaks paremini ja mina surun neid, et nad ehitaksid kiirema auto. Lõpuks on seda surumist omajagu, aga täna me näeme, et see töötab!»

Tänak ei salanud, et rahulolu on suur.