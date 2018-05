Kahekordne olümpiavõitja on tõsise süüdistusega kohtu all

Ülemaailmne taekwondo föderatsioon (WTF) andis aprilli alguses teada, et seoses kohtuasjaga ei tohi Jean Lopez ühelgi WTFi võistlusel õpilasi juhendada ega osaleda. 44-aastane Lopez kinnitas seejärel Houstoni telejaamale KPRC, et ta kavatseb oma õiguste eest võidelda, sest «on kindel fakt, et need süüdistused pole tõesed.» Tema vend andis samuti mõista, et ta pole süüdi ning kavatseb karjääri jätkata Tokyo olümpiani.