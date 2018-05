Lapsed püstitasid ümber Viljandi järve jooksul uue rekordi

Ümber Viljandi järve jooksu üritused said tavapäraselt alguse 30. aprillil, kui Viljandi staadionil jooksid alla 12-aastased lapsed. Tänavu startis 860 last ehk 45 enam kui aasta tagasi. Kõige rohkem oli startijaid tavapäraselt 1-3-aastaste seas, kus lapsed saavad joosta koos vanematega.

Teatejooksu võistkonnas pidi olema viis naist ja viis meest ning ühe etapi pikkus oli 500 meetrit kuni kaks kilomeetrit. Jooksurada kulges mööda terviserada, mis on kokkuvõttes paar kilomeetrit pikem ja oluliselt raskem trass, kui on kasutusel 1. mail ümber Viljandi järve jooksul

1. mail kell 12 on Viljandi staadionile oodata ligi 4000 jooksjat ja kepikõndijat, kes stardivad 86. ümber Viljandi järve jooksule. Favoriitideks on järvejooksu kahekordne võitja Ibrahim Mukunga Keeniast ja kaks Eesti olümpiameest Kaur Kivistik ning Tiidrek Nurme. Just sellises järjekorras lõpetasid need mehed Viljandis aasta tagasi.